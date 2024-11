Neue Details zum Kramaric-Vertrag

Die TSG Hoffenheim und Stürmer Andrej Kramaric werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch über die Saison 2024/25 hinaus zusammenarbeiten. Wie ‚Sky‘ berichtet, verlängert sich der Vertrag des Kroaten, der seit 2016 im Kraichgau spielt, ab einer Anzahl von 20 Spielen in der Bundesliga und der Europa League automatisch um ein weiteres Jahr. Beide Parteien arbeiten zusätzlich an einem neuen Vertrag, der den 33-Jährigen noch länger an die TSG bindet.

Schon jetzt kommt Hoffenheims Rekordtorschütze in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 14 Spiele, die zwei Partien im DFB-Pokal sind für die automatische Verlängerung des Arbeitspapiers allerdings nicht relevant. Bei den kriselnden Kraichgauern zählt Kramaric auch in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern, in neun Liga-Spielen gelangen ihm bereits fünf Tore.