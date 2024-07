Pauli verlängert mit Stammkraft

Manolis Saliakas und der FC St. Pauli haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Die Kiezkicker verkünden die Verlängerung mit dem Rechtsverteidiger, eine Laufzeit wird wie üblich nicht bekanntgegeben, der bisherige Kontrakt wäre in einem Jahr ausgelaufen. Seit seinem Wechsel 2022 von PAS Giannina nach Hamburg lief Saliakas in 64 Spielen für Pauli auf.

„Manolis hat die Erwartungen, die wir bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt haben, in den vergangenen beiden Jahren absolut erfüllt. Er hat durchgehend auf einem hohen Niveau agiert, sich gerade auch im taktischen Bereich weiterentwickelt und sich damit auch wieder in die griechische Nationalmannschaft gespielt“, wird Sportchef Andreas Bornemann auf der Klub-Website zitiert.