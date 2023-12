Nagelsmann vor Ort: Acht VfB-Kandidaten für das DFB-Team

Das DFB-Team kriselt, während der VfB Stuttgart mit zahlreichen deutschen Spielern in der Mannschaft auftrumpft. Kein Wunder also, dass Julian Nagelsmann das gestrige Pokalspiel gegen Borussia Dortmund verfolgte – zumal auch beim BVB sechs deutsche Nationalspieler in der Startelf standen. Doch insbesondere der Blick auf den VfB dürfte Nagelsmann gefallen haben. Die Schwaben gewannen dominant und verdient mit 2:0.

Tor

Alexander Nübel (27) im Tor hielt tadellos. Viele gute deutsche Keeper unter 30 Jahren gibt es nicht, sodass die Bayern-Leihgabe in Zukunft fast zwangsläufig zum DFB-Thema werden wird.

Lese-Tipp

Undav will für Deutschland spielen

Abwehr

Josha Vagnoman (22) war unter Hansi Flick schon mal dabei und feierte gestern sein Startelf-Comeback nach Ermüdungsbruch. Der U21-Europameister von 2021 zeigte ein stabiles Spiel und kann als Rechtsverteidiger – eine deutsche Problem-Position – schnell zum Thema für Nagelsmann werden.

Auch hinten links drückt beim DFB der Schuh. Maximilian Mittelstädt (26) verhalf seiner Karriere mit seinem Wechsel zum VfB zu neuem Schwung, die Nationalmannschaft schein aber doch eine Nummer zu groß für den Berliner, der vergangene Saison noch Rotationsspieler beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC war.

Bessere Karten auf eine DFB-Nominierung hat dagegen der VfB-Kapitän. Zwar ist die Konkurrenz im Abwehrzentrum groß, doch spielt Waldemar Anton (27) seit Wochen derart stark, dass Nagelsmann kaum an einer Nominierung vorbeikommt.

Mittelfeld

Arakan Karazor (27) füllt als defensiv denkender, ballsicherer und großer Sechser ein Profil aus, das im DFB-Team fehlt. Seine Leistungen rechtfertigten zuletzt schon eine Berufung, doch womöglich steht dem das in Spanien gegen ihn laufende Strafverfahren wegen sexueller Nötigung im Weg.

Neuzugang Angelo Stiller (22) schlug beim VfB voll ein und könnte perspektivisch sicherlich ein Thema fürs DFB-Team werden. Spielerisch gute, offensiv geprägte Sechser sind aktuell aber genügend vorhanden. Eventuell kommt Stillers Zeit nach der Heim-EM.

Angriff

Da könnte Chris Führich (25) dann schon dabei sein. Der dribbelstarke und torgefährliche Linksaußen reiste zuletzt bereits zum Nationalteam und hinterließ einen guten Eindruck.

Vielleicht nimmt er ja demnächst Deniz Undav (27) mit, der nach dem BVB-Spiel unterstrich, für Deutschland spielen zu wollen. „Einigkeit und Recht und Freiheit“, antwortete der Stürmer mit kurdischen Wurzeln auf die entsprechende Frage von ‚Sky‘. Nagelsmann dürfte auch das gefallen haben.