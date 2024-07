Stürmersuche: Bochum kontaktiert Colak

Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer auf Antonio Colak gestoßen. Wie ‚RTL‘, ‚ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, hat der Bundesligist bereits Gespräche mit dem 30-jährigen Deutsch-Kroaten, der noch bis 2026 bei Parma Calcio unter Vertrag steht, aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Colak ist in Ludwigsburg geboren und spielte bislang 28 Mal in der Bundesliga für Darmstadt 98 und den 1. FC Nürnberg. Dabei gelangen ihm vier Tore. Im Sommer 2023 wechselte der 1,88-Meter-Mann für knapp drei Millionen Euro nach Parma, war aber in der Aufstiegssaison meist nur Joker (22 Partien, drei Tore). Der VfL beschäftigt sich nach FT-Informationen derweil auch mit Stürmer Roko Simic (20) von RB Salzburg.