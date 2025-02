Werder-Pech: Sechs Spieler fraglich

Werder Bremen muss im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) voraussichtlich auf einige Stammkräfte verzichten. Wie Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Duell der beiden Pokalverlierer offenbarte, fallen Marco Friedl (Reha), Marvin Ducksch (Oberschenkelverletzung) und Romano Schmid (Krankheit) definitiv aus. Zudem sind Michael Zetterer, Skelly Alvero und Marco Grüll krankheitsbedingt fraglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Bei Romano ist es so, dass es ihn richtig erwischt hat. Bei den anderen Dreien ist es so, dass ich es eben erst gehört habe, dass sie heute nicht trainieren werden. Ob sie Samstag auf den Beinen stehen werden, weiß ich noch nicht“, so der Coach der Grün-Weißen.