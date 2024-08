Samt Kaufoption: Milan verleiht Eigengewächs Pobega

Tommaso Pobega wird in der kommenden Saison für den FC Bologna auflaufen. Wie der Champions League-Teilnehmer offiziell mitteilt, wird der 25-jährige Mittelfeldspieler vom AC Mailand für eine Saison ausgeliehen. Zusätzlich konnten sich die Rossoblu eine Kaufoption sichern, die dem Vernehmen nach zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegt.

Pobega stammt aus der Jugend der Mailänder, konnte sich aber nicht nachhaltig in der ersten Elf der Profis etablieren. In der vergangenen Saison standen für den Italiener nur 15 Einsätze zu Buche, in denen ihm keine Torbeteiligung gelang.