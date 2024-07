Arsenal ist dran: Die Tendenz bei Sané

Wie viel Wert legt man beim FC Bayern noch auf Leroy Sané? Diese Frage musste in den zurückliegenden Wochen erlaubt sein. Die ‚tz‘ listete den Linksfuß noch vor wenigen Tagen als einen der Verkaufskandidaten.

Beim FC Arsenal beobachtet man die Personalie Sané nach Informationen von ‚Sky‘. Der 28-Jährige stehe bei den Gunners auf der Liste. Von konkreten Schritten ist bislang allerdings nicht die Rede.

In München wiederum gehe die Tendenz dahin, den 2025 auslaufenden Vertrag mit Sané verlängern zu wollen. In der finalen Phase der Gespräche befinde man sich zwar noch nicht, dennoch sehe alles danach aus, dass der 65-fache Nationalspieler den Bayern in diesem Sommer treu bleibt.

Bewegung in der Offensive

Derweil pokert der FCB mit Nachdruck um Désiré Doué (19) von Stade Rennes, sieht sich hier aber zahlungskräftiger Konkurrenz gegenüber, denn Paris St. Germain will ebenso zuschlagen. Klar ist: Es wird noch Bewegung in der Offensivreihe geben, schließlich steht auch die Zukunft von Serge Gnabry (29) und vor allem Kingsley Coman (28) noch nicht final fest.