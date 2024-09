„Wahnsinn“ um Hummels | Holt Real noch einen Vereinslosen?

Rom freut sich auf Hummels

Auf der Suche nach seiner neuen großen Klub-Liebe hat Mats Hummels bereits mehr Körbe verteilt als der wählerischste Protagonist einer durchschnittlichen Dating-Show. Auf den zweiten Blick scheint sich der aktuell partnerlose Innenverteidiger aber doch noch verguckt zu haben. Eine gelb-rote Schönheit aus Rom lockt, Hummels befindet sich bereits auf dem Weg: Die AS Rom ist die Auserwählte.

Übereinstimmenden Berichten zufolge soll der 35-Jährige nun doch zur Roma wechseln, nachdem es zuletzt hieß, er habe eigentlich schon abgesagt. Hummels spielte offenbar hard to get. Am heutigen Mittwoch steht der Medizincheck an. Die in Rom ansässige Zeitung ‚Il Romanista‘ freut sich bereits: „Roba da Mats“, titelt das Blatt in Anlehnung an den italienischen Ausruf „Roba da matti“, der so viel heißt wie „Unglaublich!“ oder „Wahnsinn!“. Der ‚Corriere dello Sport‘ hatte offenbar die gleiche Idee, entschied sich schlussendlich aber für „Roma da Mats“. Wo die Liebe hinfällt.

Heiße Gerüchte um Rabiot

Was macht eigentlich Adrien Rabiot gerade? Zumindest, was den Fußball betrifft, nicht viel, denn der Franzose ist nach wie vor ohne Verein. Kaum vorstellbar eigentlich bei einem Spieler seiner Qualität, aber dennoch Realität. Zeitnah könnte sich das ändern – zumindest laut dem türkischen Journalisten Nevzat Dindar, der für die Zeitung ‚Milliyet‘ arbeitet.

Der berichtet nämlich unter Berufung auf Klubquellen bei Galatasaray, dass Rabiot zu Real Madrid wechseln wird. Was Gala damit zu tun hat? Die Istanbuler hatten ihrerseits selbst versucht, den Franzosen zu verpflichten. In diesem Zug soll ihnen dann offenbar gesagt worden sein, dass sie chancenlos sind, weil Rabiot zu den Königlichen geht. Man darf gespannt sein.