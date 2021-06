Bericht: Jung wechselt nach Fürth

Gideon Jung spielt in der kommenden Saison wohl wieder in der Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolviert der Defensivspieler am heutigen Dienstag den Medizincheck bei Greuther Fürth und wird danach seinen Vertrag beim Aufsteiger unterschreiben.

Jung kommt ablösefrei vom Hamburger SV, bei dem er seinen Vertrag zuletzt aufgelöst hatte. Sieben Jahre lang hatte der defensive Mittelfeldspieler, der auch im Abwehrzentrum einsetzbar ist, die Raute auf der Brust getragen.

In Fürth soll der 26-Jährige für Erfahrung sorgen. 78 Mal lief Jung bereits in Deutschlands Oberhaus auf. Zudem wurde der Rechtsfuß 2017 mit der U21 des DFB Europameister.