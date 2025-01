BVB segnet Ablöse ab: So plant Adeyemi

Unter Hochdruck fahndet die SSC Neapel nach einem Ersatz für Khvicha Kvaratskhelia (23/Paris St. Germain). Wunschkandidat ist Borussia Dortmunds Karim Adeyemi (23). Das erste mündliche Ablöse-Angebot über 40 Millionen Euro haben die Italiener nun deutlich erhöht.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ zufolge ist Napoli bereit, inklusive Boni 52,5 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Der BVB würde bei diesem Preis grünes Licht geben, berichtet der Pay-TV-Sender, anders als Adeyemi: Laut ‚Sky‘ will der Außenstürmer nicht in diesem Winter wechseln.

Ob das letzte Wort schon gesprochen ist, werden die nächsten Tage zeigen. Am Vesuv hat man jedenfalls Alternativen in der Hinterhand. Interesse besteht unter anderem an Alejandro Garnacho (20/Manchester United), Patrick Dorgu (20/US Lecce) und Edon Zhegrova (25/OSC Lille).