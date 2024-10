FC Bayern: Irankunda hofft auf Bundesliga-Chance

Sommer-Neuzugang Nestory Irankunda kann es kaum erwarten, Bundesliga-Luft zu schnuppern. Im Interview mit der australischen Nachrichtenagentur ‚AAP‘ gibt der junge Nationalspieler preis: „Ich hoffe, dass ich zumindest auf der Bank sitzen werde - das wäre ein großer Erfolg für mich.“ Große Forderungen stellt der Flügelspieler aber nicht: „Ich trainiere jeden Tag mit der ersten Mannschaft, also lerne ich auch jeden Tag neue Dinge. Hoffentlich bekomme ich bald eine Chance.“

Um sich anzubieten, will Irankunda mit Einsatz und Wille überzeugen. „Ich werde einfach so weitermachen wie bisher: Nach München zurückkehren, hart arbeiten, Leistung bringen und versuchen, Einsatzminuten zu bekommen“, beschreibt der 18-Jährige bescheiden seine Situation. In sechs Spielen für die zweite Mannschaft des FC Bayern erzielte Irankunda drei Treffer und lieferte eine Torvorlage.