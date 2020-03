Köln: Torjäger Bornauw wird zur Goldgrube

Mit der Trockenheit eines waschechten Torjägers kommentierte Sebastiaan Bornauw am Samstagabend seinen Führungstreffer gegen Schalke 04. „Wir haben die Freistöße gestern trainiert, da habe ich ihn schon reingemacht. Und ich hab ihm (Florian Kainz, Anm. d. Red.) gesagt: Wenn du ihn mir morgen auf die gleiche Stelle spielst, mach ich ihn wieder rein. Gesagt, getan“, grinste der Innenverteidiger des 1. FC Köln nach dem 3:0-Sieg über S04.

Tatsächlich hat Bornauw trotz seiner Position und seiner erst 20 Jahre längst eine gewisse Routine beim Toreschießen entwickelt. Die Marke von fünf Saisontreffern, die sich der hünenhafte Blondschopf im Winter zum Ziel gesetzt hatte, hat er bereits jetzt erreicht. All seine Treffer erzielte Bornauw nach Standards, insbesondere mit dem Kopf ist der in der Jugend lange als Mittelstürmer eingesetzte Belgier brandgefährlich.

Diese Qualität erinnert durchaus an einen anderen Belgier, der in Bundesliga seine Fußspuren hinterließ: Daniel Van Buyten lief in 219 Partien für den Hamburger SV und den FC Bayern auf, erzielte dabei beachtliche 27 Tore. Heute steht er Bornauw als Berater zur Seite – und sagte zuletzt im ‚Express‘ über seinen Schützling: „Er ist ein ähnlicher Spielertyp, wie ich es war.“ Im Sommer brachte Van Buyten Bornauw zum FC, stolze sechs Millionen Euro überwies der damalige Manager Armin Veh für das Talent an den RSC Anderlecht.

Barça-Scouting

Eine Summe, die sich schon jetzt rentiert zu haben scheint. Schließlich glänzt Bornauw nicht nur als Torjäger – sondern auch als kompromissloser Abwehrchef. Nach ein paar Wacklern zu Saisonbeginn ist der Youngster mittlerweile immer wieder der Fels in der Brandung, da verzeiht man ihm auch mal schwächere Auftritte wie beim 1:4 gegen die Bayern. Mit seiner Torgefahr, Körperlichkeit und Spielintelligenz ist Bornauw nämlich ein ganz wichtiger Faktor für den Aufschwung unter Neu-Trainer Markus Gisdol.

Drei der vergangenen vier Partien gewann der FC zu Null, Bornauw erhielt für seine Darbietungen immer wieder Bestnoten. Geht das so weiter, wird es für Köln schwierig, sein Juwel längerfristig zu halten – trotz Vertrags bis 2024. Schon als Bornauw in der vergangenen Saison seinen Durchbruch in Anderlecht schaffte, ließ der FC Barcelona ihn beobachten. Abgenommen haben dürfte das Interesse der Katalanen in den vergangenen Wochen wohl kaum. Im Fall der Fälle würde dem FC aber immerhin eine äußerst attraktive Ablöse winken. Torjäger Bornauw, der laut Van Buyten schon auf dem Zettel von Nationaltrainer Roberto Martínez steht, ist schon jetzt eine Goldgrube.