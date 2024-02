Mittelstädt träumt von DFB-Berufung

Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt schielt noch auf eine Teilnahme bei der Heim-EM im Sommer. „Ich will jede Woche meine Leistung bringen, denn nur so habe ich noch eine kleine Chance“, so der 26-Jährige in Diensten des VfB Stuttgart nach dem 3:1-Heimsieg gegen Mainz 05. Der Ex-Herthaner hatte das zwischenzeitliche 1:0 erzielt.

„Ich muss meine Leistung bestätigen, will mir aber keinen Druck machen“, sagte Mittelstädt noch. Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann sich seinen Schützling bei der Nationalmannschaft vorstellen: „Am Ende entscheidet der Bundestrainer. Aber ich bin mir sicher, dass er das wahrnimmt und registriert und dann eine entsprechende Entscheidung treffen wird.“