West Ham: Fonseca für Moyes?

West Ham United plant offenbar, Paulo Fonseca an Bord zu holen. Nach ‚The Guardian‘-Informationen zählt der 50-jährige Portugiese zu den potenziellen Nachfolgern für David Moyes, der aktuell noch als Cheftrainer der Hammers angestellt ist. Fonseca seinerseits ist noch bis 2024 an den Lille OSC gebunden. Dementsprechend müsste der englische Erstligist eine Ablösesumme für Fonseca zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine endgültige Entscheidung bezüglich der Zukunft von Moyes ist zwar noch nicht getroffen, dem Bericht zufolge stehen die Zeichen aber auf Veränderung. Die Geduld mit dem englischen Coach sei in den vergangenen Monaten gesunken, auch wenn die Ergebnisse in der Europa Conference League zufriedenstellend sind. In der Premier League belegt West Ham allerdings nur Rang 15 und weist lediglich vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf.

Lese-Tipp

Wichtiger Fürsprecher: Mischt Bayern bei David mit?