Verhandlungen laufen: Neuer Klub für Dybala?

Die Zukunft von Paulo Dybala (31) liegt möglicherweise in der Türkei. Nachdem sein Berater Carlos Novel im Rahmen des Spiels zwischen Galatasaray und Trabzonspor (4:3) am gestrigen Montagabend bereits von türkischen Medien auf der Tribüne ausgemacht wurde, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘ nun über Verhandlungen zwischen der Spielerseite und Gala.

Dybala denkt demzufolge ernsthaft über einen Wechsel zum Traditionsklub aus Istanbul nach. Hierfür soll jetzt auch zusätzlich Spielervermittler George Gardi eingeschaltet werden, um Verhandlungen zwischen Galatasaray und der AS Rom zu beschleunigen.

Gardi fädelte bereits die Transfers von Victor Osimhen (25), Mauro Icardi (31) und Nicolò Zaniolo (25) zu Cimbom ein. Dybala gilt bei der Roma als einer von mehreren Verkaufskandidaten.