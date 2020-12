Barça: Dembélé mal wieder verletzt

Das Verletzungspech von Ousmane Dembélé reißt nicht ab. Wie der FC Barcelona mitteilt, hat sich der Flügelstürmer beim 0:1 in Cádiz am Samstag eine Dehnung in der Kniesehne davongetragen hat.

Wie lange Dembélé ausfällt, teilen die Katalanen nicht mit. Seit der mittlerweile 23-jährige Franzose 2017 von Borussia Dortmund zu Barça kam, verpasste er bereits 80 Pflichtspiele verletzungsbedingt.

❗ MEDICAL COMMUNIQUE | Dembélé

Tests carried out have shown that the French player has an elongation in the hamstrings of the right thigh



