Null-Transfer-Politik: Slot zerstreut Zweifel

Für Arne Slot spielt es keine große Rolle, dass der FC Liverpool im laufenden Transferfenster die Füße still hält. Auf der wöchentlichen Spieltagspressekonferenz sagte der Coach: „Ich bin nicht besorgt, ich vertraue der Mannschaft. Ich habe einen sehr guten Kader geerbt.“ Mit der Leistung beim 2:0-Erfolg am ersten Spieltag gegen Aufsteiger Ipswich Town war der Niederländer sehr zufrieden, weshalb die fehlenden Neuverpflichtungen nicht schwer ins Gewicht fallen: „Die Spieler haben am vergangenen Wochenende gezeigt, dass sie sich dieses Vertrauen verdient haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Abgängen von Sepp van den Berg und Fábio Carvalho zum FC Brentford, von Bobby Clark zu RB Salzburg sowie die Abschiede von Thiago (Karriereende) und Joel Matip (Vertrag ausgelaufen) stehen derzeit keine Zugänge für die Profis gegenüber. Derzeit halten sich hartnäckig Gerüchte zu einer möglichen Verpflichtung von Giorgi Mamardashvili (23/FC Valencia), die Slot aber nicht kommentiere wolle: „Solange das Geschäft nicht abgeschlossen ist, werden Sie nichts von uns hören.“