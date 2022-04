Hazard-Bruder: „Eden will Real nicht verlassen“

Eden Hazard glaubt nach Angaben seines Bruders Kylian weiter an ein Happy End bei Real Madrid. „Er wird Real nicht verlassen, bis er bewiesen hat, dass er dort der beste Spieler ist“, so der jüngere Hazard-Bruder (26) gegenüber dem belgischen Rundfunksender ‚RTBF‘. „Er hat sich bei jedem Verein durchgesetzt, bei dem er war. Ich denke nicht, dass er gehen will.“

Aber auch Kylian Hazard weiß, dass die Zukunft seines Bruders nicht allein in dessen eigenen Händen liegt: „Wenn der Präsident (Florentino Pérez, Anm. d. Red.) will, dass er geht und er keine Chancen mehr hat, dann glaube ich nicht, dass er bleiben wird.“ Der 31-Jährige, vertraglich bis 2024 gebunden, kam seit seiner Ankunft in Madrid 2019 nie richtig in Tritt und plagte sich seither mit Verletzungen und Formschwäche herum. Seit Wochen wird über Hazards Abschied im Sommer gemutmaßt. Der FC Arsenal, der AC Mailand und sogar Borussia Dortmund, wo mit Thorgan (29) ein weiterer seiner Brüder spielt, wurden bereits als mögliche Ziele gehandelt.