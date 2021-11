FC Bayern: Roca lässt Zukunft offen

Marc Roca scheint einen Abschied vom FC Bayern nicht mehr grundsätzlich auszuschließen. Im Interview mit ‚Radio Marca‘ erklärt der Mittelfeldspieler: „Es kommt die Zeit, in der jeder Spieler spielen will. Ich weiß nicht, was auf dem nächsten oder übernächsten Transfermarkt passieren wird, weil ich mich auf die Gegenwart konzentriere. Im Moment versuche ich, bestmöglich zu trainieren und die Meinung des Trainers zu ändern.“

Roca ist in der laufenden Saison noch ohne Einsatzminute. Interesse 24-jährigen Spanier soll innerhalb der Bundesliga bestehen, laut ‚Sport1‘ könnten rund fünf Millionen Euro Ablöse für einen Transfer fließen. Roca, dessen Vertrag bis 2025 läuft, war vor etwas mehr als einem Jahr für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona nach München gekommen.