FC Bayern: Bundesliga-Interesse an Roca | Der Stand bei Süle

Abseits des sportlichen Tagesgeschäfts muss der FC Bayern einige Personalien klären. Dazu zählt natürlich die des unzufriedenen Marc Roca. Der spanische Sechser steht unter Julian Nagelsmann noch ohne Pflichtspieleinsatz da. Laut ‚Sport1‘ wird ein Abschied immer wahrscheinlicher, voraussichtlich schon im Winter.

Während es in der Vergangenheit immer wieder mal Gerüchte um eine Rückkehr nach Spanien gab, berichtet der TV-Sender nun von Anfragen aus der Bundesliga und wirft ein Preisschild von fünf Millionen Euro Ablöse für den 24 Jahre alten Roca in den Raum. 2020 hatte der FCB neun Millionen an Espanyol Barcelona überwiesen.

„Alles offen“ bei Süle

Derweil widmet man sich in München wohl demnächst auch wieder dem auslaufenden Vertrag von Innenverteidiger Niklas Süle (26). Berater Volker Struth sagt im ‚Sport1‘-Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘: „Natürlich muss man irgendwann mal in einen Entscheidungsprozess kommen. Da sind wir noch nicht. Es ist alles offen. Es wird zu Gesprächen kommen.“ Letztlich entscheide Süle, der ein Faible für die englische Premier League hat, selbst über seine Zukunft.

Am Interesse von Newcastle United sei aber nichts dran. „Nein, es wurden keine Gespräche geführt – und zum Thema Newcastle United: Dort ist jetzt ein Investor eingestiegen, der den Verein angeblich zum reichsten in Europa macht. Da wird es ab sofort jede Woche Gerüchte geben, dass irgendein Spieler dorthin wechselt. Jetzt war es Süle, bald vielleicht Kingsley Coman oder sogar Erling Haaland“, prophezeit Struth.