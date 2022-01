Bergamo verpflichtet Boga

Atalanta Bergamo hat sich die Unterschrift von Jeremie Boga gesichert. Der 25-jährige Linksaußen kommt von Ligarivale US Sassuolo, zur Vertragslänge machen die Italiener keine Angaben. Medienberichten zufolge fließen 22 Millionen Euro Ablöse plus Boni.

Für zehn Millionen war Boga im Sommer 2018 vom FC Chelsea zu Sassuolo gewechselt. In 102 Einsätzen markierte der Ivorer 28 Scorerpunkte (18 Tore, zehn Vorlagen).

⌛️ Il conto alla rovescia è finito! 😅@BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🤩 Bienvenue, Jérémie! 👋🏾🇨🇮



⌛️ The countdown is finally over!#Boga is a new #Atalanta player! 🔥 Welcome, Jérémie! 🖤💙#BenvenutoBoga #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/JQiarVouRJ