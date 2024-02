Union: Kommt noch ein neuer Stürmer?

Nach der Verpflichtung von Yorbe Vertessen (23) könnte Union Berlin noch ein zweites Mal am Deadline Day aktiv werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, suchen die Köpenicker noch nach einem Stürmer. Dieser soll in die Fußstapfen von Kevin Behrens (32) treten, der am gestrigen Mittwoch zum VfL Wolfsburg wechselte.

Namen potenzieller Transferkandidaten nennt das Fachblatt nicht. Klar ist nur, dass der mögliche Neuzugang nach Chris Bedia (27) und Vertessen bereits der dritte Offensivspieler wäre, der in diesem Winter-Transferfenster zu Union wechseln würde.