Verstärkung für den Flügel: Vertessen wechselt zu Union

Yorbe Vertessen wird ab sofort in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler wechselt von der PSV Eindhoven zu Union Berlin. Dem Vernehmen nach fließen fünf Millionen Euro Ablöse aus Köpenick in die Niederlande.

Beim Tabellen-15. unterzeichnet der 23-jährige Belgier einen langfristigen Vertrag. In der laufenden Spielzeit kam Vertessen in Eindhoven nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Dennoch stand er wettbewerbsübergreifend in 29 Partien auf dem Feld. Dabei gelangen ihm fünf Tore und zwei Assists.

„Die Bundesliga ist besonders und Union ist es auch. Das weiß in den Niederlanden jeder Spieler. Umso glücklicher bin ich nun, hier zu sein und der Mannschaft sowie dem Verein hoffentlich helfen zu können, die schwierigen letzten Monate vergessen zu machen. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen, das Stadion und die Fans. Als wir vergangenes Jahr hier gespielt haben, war die Stimmung einzigartig“, so Vertessen über seinen Wechsel.

Oliver Ruhnert erklärt: „Mit Yorbe Vertessen bekommen wir einen Spieler, der in Eindhoven eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Er hat bereits viele Erfahrungen sammeln können, diese werden für ihn und uns in der Rückrunde ein Vorteil sein. Dass er sich trotz vieler Optionen für uns entschieden hat, freut uns sehr.“