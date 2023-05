Dänen-Juwel Hey in die Bundesliga?

Der dänische U21-Nationalspieler Lucas Hey weckt offenbar Interesse in Deutschland und Italien. Laut der Zeitung ‚B.T.‘ haben Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg und der FC Augsburg sowie der FC Bologna und Zweitligist FC Genua ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen. Hey steht noch bis 2024 beim Lyngby BK unter Vertrag, bei dem er seit einigen Monaten einen Stammplatz innehat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hey habe „in dieser Saison und insbesondere im Frühjahr eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht, in der er ein Schlüsselspieler für uns war“, sagt Fußballdirektor Nicas Kjeldsen, den das gesteigerte Interesse an Hey „nicht überrascht“. Kjeldsen über den 20-jährigen Rechtsfuß: „Natürlich klingelt das Telefon etwas häufiger als sonst. […] Es gibt Vereine aus dem In- und Ausland, die nach ihm fragen.“ Trainer Freyr Alexandersson lobte zuletzt: „Er ist ein wirklich moderner Verteidiger. Er ist gut am Ball, stark im Eins-gegen-Eins, hat eine gute Spielübersicht und ist gefährlich bei Standardsituationen. Er ist einfach ein großer Chef.“

Lese-Tipp

Götze-Wechsel nach Essen fix