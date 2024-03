Barça-Bekenntnis von Cancelo

João Cancelo (29) hat bestätigt, dass er gerne langfristig für den FC Barcelona auflaufen würde. „Ja, das tue ich“, so die kurze, aber eindeutige Antwort des Portugiesen auf der jüngsten Pressekonferenz zur Frage, ob er auf einen Verbleib über den Sommer hinaus hoffe.

Aktuell ist Cancelo von Manchester City an die Blaugrana ausgeliehen und bestreitet die Saison unter Trainer Xavi als Stammkraft (30 Saison-Einsätze). In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war der beidseitig einsetzbare Außenverteidiger an den FC Bayern verliehen, ein längerer Aufenthalt in München kam aber nicht zustande.