Xavi schon in Leipzig: Deal auf der Zielgeraden

Im Werben um die Gunst von Xavi Simons gab es ein Hauen und Stechen der ganz großen Vereine. Der FC Barcelona mischte mit, Manchester United wurde ein Interesse nachgesagt und der FC Bayern hatte seine Finger im Spiel. Für den 21-jährigen Niederländer von Paris St. Germain führt der Weg nun aber wieder nach Leipzig.

Laut ‚Bild‘ ist Xavi schon gestern in der sächsischen Großstadt eingetroffen. Heute steht dem Bericht zufolge die Fixierung aller Verträge zum Leihgeschäft auf der Agenda. Außerdem wird der ehemalige und künftige RB-Profi die Leistungstest am Leipziger Trainingszentrum absolvieren. Ab morgen geht es dann zur Mannschaft.

Für RB ist die erneute Leihe des hochtalentierten Offensivspielers ein echter Coup. Gerade auch, weil man sich gegen Schwergewichte des europäischen Fußballs durchsetzen konnte. Was dem Ostklub allerdings in die Karten spielte, war ein kompliziertes Vertragswerk zwischen PSG und der PSV Eindhoven. Der Verein aus der Eredivisie hätte bei einem festen Transfer in diesem Sommer zu viel mitverdient, daher präferierte PSG, Xavi erneut zu verleihen.