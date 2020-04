Vertonghen lässt Spurs-Zukunft offen

Jan Vertonghen kann sich gut vorstellen, seinen auslaufenden Vertrag bei Tottenham Hotspur nicht zu verlängern. Im Gespräch mit dem belgischen TV-Sender P‚lay Sports‘ erklärt der 32-Jährige: „Viele Klubs haben nicht das Geld für Transfers. Ablösefreie Spieler wie ich sind in der Coronakrise noch begehrter.“

Dennoch will der Innenverteidiger einen Verbleib bei den Spurs nach acht gemeinsamen Jahren nicht gänzlich ausschließen: „Ich möchte bei dem richtigen Klub unterschreiben. Es könnten die Spurs oder ein anderer Klub sein. Seit Januar gab es einige ernsthafte Anfragen. Ich werde mir alle Optionen offenhalten.“ Unter José Mourinho pendelt der Belgier immer wieder zwischen Startelf und Ersatzbank. Vertonghen will noch „einige Jahre“ auf Top-Niveau spielen, am liebsten als Stammspieler.