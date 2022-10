Bricht der PSG-Vulkan aus? | Arsenal will Martinelli verwöhnen

Pulverfass in Paris

Die Daily Soap zwischen Kylian Mbappé und Neymar bei Paris St. Germain sorgt im Vorfeld der PSG-Partie gegen Benfica Lissabon für die Schlagzeilen in Frankreich. Laut ‚L’Équipe‘ ist das Pariser Starensemble „ein Vulkan, den es gegen Benfica zu besänftigen gilt“. Die Spannungen zwischen den beiden Superstars erstrecken sich inzwischen sogar aufs Spielfeld und haben einen negativen Effekt. ‚Le Parisien‘ fordert daher, dass die beiden sich „auf dem Platz wiederfinden müssen“.

Martinellis Jackpot

Der FC Arsenal thront an der Tabellenspitze der Premier League und darf vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen. Einer der Protagonisten des Erfolgs, Gabriel Martinelli, kann sich darüber hinaus über eine satte Gehaltserhöhung freuen. „Jackpot für Martinelli“, schreibt die ‚Daily Mail‘ und fordert eine Verdreifachung seines Gehalts. Die Gunners sollen den 21-Jährigen demnach mit einem neuen Vertrag belohnen, der dem Offensivspieler rund 230.000 Euro pro Woche bescheren würde. Zahltag.

Benzemas Generalprobe

Auch wenn Real Madrid ohne Karim Benzema seine Partien gewinnen konnte, ist die rechtzeitige Genesung des Mittelstürmers ein Grund zur Freude. „Benzema und zehn weitere“, schreibt die in Madrid ansässige ‚as‘ am heutigen Dienstagmorgen über Reals Personalsituation. Nach überstandener Muskelverletzung kann sich der 34-jährige Franzose heute Abend in der Champions League gegen Shaktar Donetsk für das Duell gegen den FC Barcelona am kommenden Wochenende warmschießen. Die ‚as‘ bezeichnet die Partie, in der es immerhin um den Einzug ins Achtelfinale geht, als „Test“ für den Clásico.