Van Dijk kündigt große Liverpool-Transfers an

Der FC Liverpool will im kommenden Transferfenster besonders aktiv werden. Das bestätigt Kapitän Virgil van Dijk (33) gegenüber ‚The Athletic‘: „Egal, was in Hinblick auf Spieler, die kommen und Spieler, die gehen, passiert: Es wird ein großer Sommer werden. Sie planen große Dinge, wir müssen als Fans des Vereins dem Management vertrauen.“ Es deutet vieles darauf hin, dass van Dijk selbst in der kommenden Saison noch bei den Reds spielt, seine Unterschrift unter einen neuen Zweijahresvertrag ist nur noch Formsache.

Zuvor hat Liverpool, das kurz vor der Meisterschaft in der Premier League steht, bereits mit Mohamed Salah (32) verlängert. Allerdings muss der LFC ab der kommenden Spieleit ohne Trent Alexander-Arnold (26) auskommen, den es zu Real Madrid zieht. Entsprechend benötigen die Reds Verstärkung auf der Position des Rechtsverteidigers. Auch im Mittelsturm halten die Verantwortlichen ihre Augen offen.