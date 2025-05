Kiel bedient sich in Norwegen

Holstein Kiel wird wohl zeitnah den nächsten Neuzugang präsentieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Bundesliga-Absteiger kurz vor der Verpflichtung von Jonas Therkelsen von Stromsgodset IF. Durchgesickert war bereits, dass Vertreter der Störche vor einigen Wochen für konkrete Verhandlungen in Norwegen gewesen sind. Nun steht der Wechsel des 22-Jährigen kurz vor dem Abschluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der offensive Mittelfeldspieler erzielte für seinen Verein in der Ende März gestarteten Saison in sechs Einsätzen zwei Tore. In seiner Heimat steht der zweifache norwegische U21-Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Berichten zufolge könnte sich die Ablöse auf rund drei Millionen Euro belaufen – damit würde Therkelsen zum Kieler Rekordtransfer avancieren.