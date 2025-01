Englische Top-Klubs jagen Nypan

Sverre Nypan wird nicht mehr lange bei Rosenborg Trondheim spielen. Wie Fabrizio Romano berichtet, werben der FC Arsenal, die City Group und Aston Villa um den 18-jährigen Norweger, den auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bereits länger auf der Liste haben. Nypan habe sich die verschiedenen Angebote angehört und werde demnächst über seinen nächsten Schritt entscheiden, so Romano.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist bereits seit seinem 16. Lebensjahr Stammspieler bei den Norwegern und kommt bereits auf 53 Ligaspiele in Norwegens erster Liga (13 Tore). Sein Vertrag in Trondheim läuft noch bis Ende 2026. So lange wird Rosenborg sein Juwel aber wohl kaum halten können.