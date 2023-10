Juve verhandelt mit Locatelli

Juventus Turin will Manuel Locatelli (25) für seine guten Leistungen mit einem neuen Vertrag belohnen. Wie Fabrizio Romano berichtet, laufen die Verhandlungen bereits und sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.

Der defensive Mittelfeldspieler wurde im Sommer nach vorheriger Leihe für 30 Millionen Euro von US Sassuolo verpflichtet. In dieser Saison stand Locatelli bei allen neun Pflichtspielen in der Startelf. Gegen den AC Mailand schoss der italienische Nationalspieler am gestrigen Sonntag den 1:0-Siegtreffer.