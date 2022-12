Argentinien: Messi trifft wichtige Entscheidung

Lionel Messi denkt noch nicht an ein Ende seiner Karriere als Nationalspieler. „Nein, ich werde nicht aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Ich möchte mit dem argentinischen Trikot als Weltmeister spielen“, zitiert das argentinische ‚TyC Sports‘ den 35-jährigen Superstar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie lange der 172-fache Nationalspieler noch weitermachen wird, ist offen. Argentinien-Trainer Lionel Scaloni kündigte bereits an, ihn am liebsten auch für die nächste WM in vier Jahren einplanen zu wollen: „Messi sollte bei der nächsten WM einen Platz haben. Wir wollen, dass er weitermacht.“

Lese-Tipp

„Danke, Messi“: Die Pressestimmen zu Argentiniens WM-Sieg