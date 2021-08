Medien: Kempf einig mit Hertha – Wechsel spätestens 2022

Marc Oliver Kempf wird wohl spätestens 2022 zu Hertha BSC wechseln. Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, ist sich der 26-jährige Innenverteidiger schon seit „geraumer Zeit“ mit den Berlinern über ein Engagement einig.

Im kommenden Sommer läuft Kempfs Vertrag beim VfB Stuttgart aus, der Linksfuß kann dann also ablösefrei wechseln. Nun stellt sich die Frage, ob ein Transfer auch schon früher über die Bühne gehen kann.

Will die Hertha den U21-Europameister von 2017 schon in diesem Sommer, muss sie sich beeilen. Am 31. August schließt das Transferfenster. Passt die Ablöse, dürfte der VfB aber naturgemäß zu Gesprächen bereit sein.

