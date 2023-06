Koffi bleibt in Elversberg

Kevin Koffi bleibt dem SV Elversberg erhalten. Wie die Saarländer bekanntgeben, verlängert sich der Vertrag des 36-Jährigen aufgrund des Zweitliga-Aufstiegs um ein zusätzliches Jahr. Der Stürmer ist damit bis zum Sommer 2024 gebunden.

„Kevin Koffi gehört zu den Spielern, die den Verein nicht nur kurzfristig, sondern über die vergangenen Jahre mitgeprägt haben. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Vino bringt nach wie vor die Qualitäten und die Physis mit, die uns weiterhelfen können. Er war immer ein verlässlicher Spieler und für das Team und den gemeinsamen Erfolg da. Wir freuen uns, diesen Weg auch in der zweiten Bundesliga mit ihm fortzuführen“, so SVE-Sportvorstand Ole Book.

