Plötzlich wichtig: Was passiert mit Rabiot?

Vor einem Jahr noch waren Fans und Medien sich einig: Adrien Rabiot sollte Juventus Turin verlassen. Zwar spielte der Franzose (29 Länderspiele) mangels Alternativen regelmäßig von Beginn an, doch seine Leistungen im Trikot der Alten Dame sprachen nicht wirklich für ihn. Katastrophale Fehlpässe, eine schwache Moral und lustlose Defensivarbeit sorgten dafür, dass der Rekordmeister der Serie A den Mittelfeldspieler schnellstmöglich von der Gehaltsliste streichen wollte.

Ein Sommerwechsel zu Manchester United scheiterte an den horrenden Gehaltsforderungen von dessen Mutter, die ihn als Beraterin vertritt. Rabiot blieb im Piemont und zeigt in der laufenden Saison, was in ihm steckt. Der 27-Jährige spielt groß auf und erzielte bereits drei Saisontore. Die kriselnden Italiener konnten sich nach ihrem katastrophalen Saisonstart zuletzt wieder fangen, woran der frühere PSG-Profi seinen Anteil hat. Eine durchschnittliche Passquote von 88 Prozent belegt dabei seinen persönlichen Aufschwung.

Rabiot schielte Berichten zufolge bereits auf einen ablösefreien Abgang nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer. Laut dem Portal ‚calciomercato.com‘ könnte sich dies nun ändern. Juventus will das gemeinsame Arbeitspapier verlängern und plant nun wieder mit dem bereits als Flop verschrienen Linksfuß. Ob der Spieler selbst das will, ist noch offen. An Interessenten mangelt es nicht, vor allem Vereine aus der Premier League angeblich heiß auf Rabiot.