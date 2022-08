Einigung: Schmeichel vor Leicester-Abschied

Kasper Schmeichel steht vor einem Wechsel in die Ligue 1. FT kann einen Bericht von ‚Le10Sport‘ bestätigen, wonach der OGC Nizza Einigung mit Leicester City erzielt hat. Der 35-jährige Torhüter soll nach FT-Infos für eine Million Euro Ablöse plus Boni an die Côte d’Azur wechseln.

Letzte Details zwischen Schmeichel und Nizza sind derweil noch zu klären. Dem dänischen Internationalen winken attraktive drei Vertragsjahre. Wohl der Grund, weshalb Schmeichel nach elf Jahren seine Zelte bei den Foxes abbricht.

Meister & Pokalsieger

2011 war der Blondschopf von Leeds United zu Leicester gewechselt und wurde zum großen Rückhalt des Teams. Sowohl am sensationellen Meistertitel 2016 als auch am FA Cup-Sieg 2021 hatte Schmeichel elementaren Anteil. Zuletzt führte er das Team als Kapitän aufs Feld.

Auf der Suche nach Ersatz für die Vereinsikone stieß der LCFC auch schon auf den beim VfB Stuttgart ausgebildeten Odysseas Vlachodimos (28/Benfica Lissabon). Nizza hingegen bemühte sich zuletzt um eine Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Yann Sommer (33), bei dem die Zeichen nun immer deutlicher auf Verbleib stehen.

Auch Ramsey im Anflug

Unterdessen holt sich Nizza auch fürs Mittelfeld eine Menge Erfahrung an Bord. Wie FT erfuhr, haben die Rot-Schwarzen eine Einigung mit Aaron Ramsey getroffen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler hatte seinen Vertrag bei Juventus Turin zuletzt aufgelöst.

Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Ramsey leihweise bei den Glasgow Rangers. Die beste Zeit seiner verletzungsgeplagten Karriere erlebte der walisische Nationalspieler beim FC Arsenal. Nun geht es nach Frankreich.