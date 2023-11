Diawara träumt von der Bundesliga

Amadou Diawara vom RSC Anderlecht liebäugelt mit einem Vereinswechsel. Nach FT-Informationen kann sich der zentrale Mittelfeldspieler gut vorstellen, ein neues Abenteuer in der Bundesliga anzutreten. Auch die Premier League steht bei dem 26-jährigen Guineer hoch im Kurs.

Im Sommer bekundeten unter anderem der FC Augsburg, Schalke 04 und Hertha BSC Interesse an Diawara, entschieden sich aber letztlich für andere Optionen. An Anderlecht ist der dynamische Rechtsfuß noch bis 2025 vertraglich gebunden, im kommenden Sommer könnten die Belgier also letztmalig eine angemessene Ablöse kassieren.