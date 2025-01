Fürth-Interesse an zwei Bundesliga-Talenten

Die SpVgg Greuther Fürth will den Kader aufrüsten und hat dafür zwei Talente aus der Bundesliga ins Visier genommen. Der ‚Bild‘ zufolge würde das Kleeblatt gerne Marco John von der TSG Hoffenheim schon im Winter holen, im Sommer wollen die Mittelfranken außerdem Julian Hettwer von Borussia Dortmund verpflichten. Bei beiden Spielern läuft der Vertrag im Sommer aus, an Hettwer (21) zeigten zuletzt auch der 1. FC Köln und der 1. FC Heidenheim Interesse.

Für John wäre der Wechsel nach Fürth eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Die TSG hatte den 22-Jährigen in der Saison 2022/23 schon einmal nach Fürth verliehen, dort schaffte John den Durchbruch im Profifußball. Zurück in Sinsheim erlitt John einen Kreuzbandriss, nun ist er fit, spielt in dieser Saison aber bei den Profis überhaupt keine Rolle.