Abwehr-Talent Reggiani schon in Dortmund

Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung des 16-jährigen italienischen Abwehrtalents Luca Reggiani, der derzeit noch beim Serie A-Klub US Sassuolo unter Vertrag steht. Der italienische U16-Nationalspieler (fünf Einsätze) befindet sich laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ bereits in Dortmund. Bevor der Transfer offiziell verkündet werden kann, steht noch die Genehmigung des Minderjährigen-Gesuchs der FIFA bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der Deal kurz vor der Vollendung steht, bestätigt BVB-Nachwuchschef Lars Ricken gegenüber der Zeitung. Der Innenverteidiger ist in der Rückserie bei der U17 der Dortmunder eingeplant. „Im Sommer entscheiden wir dann, was der nächste sinnvolle Schritt für ihn sein wird“, so Ricken. Im Werben um den Rechtsfuß hatten sich die Dortmunder gegen andere internationale Top-Teams durchgesetzt.