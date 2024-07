Finale Einigung: Diaby vor 55-Millionen-Wechsel

Moussa Diaby folgt dem Lockruf des Geldes. ‚RMC‘ berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem 25-jährigen Offensivspieler und dem saudischen Erstligisten Al Ittihad. In Dschidda würde der schnelle Linksfuß unter anderem auf Karim Benzema (36), Fabinho (30) sowie N’Golo Kanté (33) treffen. Letztgenannter könnte wiederum nach England zurückkehren.

Dem französischen Radiosender zufolge unterschreibt Diaby einen langfristigen Vertrag bis 2029. Aston Villa winkt eine Entschädigung in Höhe von 55 Millionen Euro, finale Details sollen zur Stunde allerdings noch ausstehen. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Klubs untereinander alles klarmachen.

Erst im vergangenen Sommer war Diaby für dieselbe Summe von Bayer Leverkusen zum Premier League-Vertreter gewechselt. 54 Einsätze, zehn Tore und neun Vorlagen später geht das Abenteuer auf der Insel für den französischen Nationalspieler (elf Länderspiele) schon wieder zu Ende. Mit den Villans wäre Diaby in der kommenden Spielzeit in der Champions League an den Start gegangen.