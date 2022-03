Köln bindet Eigengewächs Nadjombe

Der 1. FC Köln bringt sein Vertrauen in Nachwuchspieler Pierre Nadjombe zu Papier. Wie die Domstädter mitteilen, unterschreibt der 18-jährige Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2024. Nadjombe soll im Sommer von der U19 in die U21 aufrücken und langfristig an das Profiteam herangeführt werden.

„Ich bin in Köln geboren und es ist für mich eine Ehre, weiter für den FC spielen zu dürfen. Die Partien in der Youth League waren eine tolle Erfahrung für mich und ich werde hart dafür arbeiten, damit noch viele Highlights folgen werden. Ich möchte nächste Saison ein wichtiger Spieler für die U21 sein und mit guten Leistungen dafür sorgen, dass ich irgendwann auch bei einer Trainingseinheit der FC-Profis dabei bin“, sagt der Teenager.