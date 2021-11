Das „Juve-Erdbeben“ | Vinícius‘ „goldene Rakete“

Messi Favorit auf den Ballon d‘Or

Die Fußballwelt wartet gespannt auf die heutige Verleihung des Ballon d‘Or. Favorit ist wieder einmal Lionel Messi, der die begehrte Trophäe bereits sechsmal gewann. Die ‚Marca‘ widmet Messi einen Teil ihrer Titelseite und bezeichnet La Pulga als Favoriten. ‚Le Parisien‘ geht einen Schritt weiter: „Messi auf dem Weg zu seiner siebten Krönung“. Insbesondere der diesjährige Gewinn der Copa América mit Argentinien – Messis erster Titel auf Nationalmannschaftsebene – könnte letztlich den Ausschlag für den begnadeten Linksfuß geben.

Juve im Visier der Staatsanwaltschaft

Wieder einmal ziehen dunkle Wolken für Juventus Turin am Horizont auf. Nachdem die Bianconeri bereits im Jahr 2006 für einen Wettmanipulationsskandal mit einem Zwangsabstieg hart bestraft wurden, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft erneut gegen den Klub. Am vergangenen Freitag führte die italienische Polizei eine Razzia in den Turiner Büros durch. Am Pranger stehen unter anderem Klubboss Andrea Agnelli, Vizepräsident Pavel Nedved und der ehemalige Sportchef Fabio Paratici. Der Vorwurf: Veruntreuung von Geldern im Transfer- und Provisionsgeschäft und Bilanzfälschung. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ ahnt Böses: „Das große Juve-Erdbeben“. Die ‚Tuttosport‘ deckt derweil auf, dass viele weitere Serie A-Klubs von den Ermittlungen betroffen sind. Braut sich ein Sturm in Italien zusammen?

Reals Traumduo

Karim Benzema und Vinícius Júnior sorgen nach einigen Jahren der spielerischen Tristesse aktuell dafür, dass das Herz aller Fans von Real Madrid vor Freude springt. Auch am gestrigen Abend war das Duo mal wieder entscheidend: Beim 2:1-Sieg gegen den FC Sevilla erzielten die Angreifer beide Treffer. Insbesondere Vinícius‘ Tor glich einem Gemälde. Die ‚Marca‘ feiert die „goldene Rakete“ des brasilianischen Flügelspielers, der zunächst Lucas Ocampos mit einer perfekten Brustannahme stehen ließ und das Spielgerät anschließend aus rund 20 Metern unters Gebälk hämmerte. Die ‚as‘ feiert den 21-Jährigen als „Anführer“. Balsam für die Seele des in der jüngeren Vergangenheit vielkritisierten Rechtsfußes. Benzema knackte derweil den Rekord von Thierry Henry (360 Treffer) und ist nun mit 361 Treffern französischer Rekordtorjäger auf Vereinsebene.