FC Augsburg: Kommt Verstärkung von Ajax?

Noch läuft Sontje Hansen für die Zweitvertretung von Ajax Amsterdam auf. Das könnte sich im Sommer allerdings ändern. Das Arbeitspapier des 20-jährigen Angreifers ist nur noch bis zum kommenden Sommer datiert.

Fabrizio Romano zufolge möchten die Niederländer ihrem Offensivjuwel zeitnah einen bis 2026 gültigen Kontrakt vorlegen. Hansen habe jedoch auch Angebote anderer Klubs erhalten. So soll unter anderem der FC Augsburg bei dem Rechtsfuß vorstellig geworden sein.

Eine Entscheidung werde bald erwartet. Mit dem Ajax-Nachwuchs gewann Hansen unter anderem die B- und A-Junioren-Meisterschaft. Zudem wurde er bei der U17-Weltmeisterschaft 2018/19 Torschützenkönig (sechs Treffer). In der laufenden Spielzeit stand der Rechtsfuß für die Ajax-Reserve in 23 Spielen auf dem Rasen, in denen er an sieben Treffern direkt beteiligt war (vier Tore, drei Vorlagen).