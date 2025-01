Doppelpack-Ansage: Eberl öffnet die Tür für Sané

Bei den Entscheidungsträgern des FC Bayern wird Leroy Sané (29) kritisch beäugt. Zu wechselhaft sind die Leistungen des Flügelstürmers in seinen bislang viereinhalb Jahren in München. Das führt sogar dazu, dass der auslaufende Vertrag des deutschen Nationalspielers womöglich nicht verlängert wird, die Bayern also sogar einen ablösefreien Abgang im Sommer in Kauf nehmen würden.

Sané selbst hat seinen Standpunkt längst klargemacht. Der Linksfuß will beim Rekordmeister bleiben und ist dem Vernehmen nach sogar bereit, dafür deutliche Einbußen beim Gehalt hinzunehmen. Damit die Bayern-Entscheider nun doch noch umdenken, muss er Leistung bringen – am besten so wie am gestrigen Mittwochabend.

Beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim strotzte Sané nur so vor Spielfreude, erzielte zwei Tore und wurde unter Beifall des Publikums in der 67. Minute ausgewechselt. Und auch seinem Trainer gefiel, was er sah.

Vertrauen von Ex-Mitspieler Kompany

Vincent Kompany sagte im Anschluss an die Partie bei ‚ESPN‘ über seinen früheren Teamkollegen Sané: „Ich sehe einen Spieler, der es akzeptiert, gecoacht zu werden, der hart für das Team arbeitet und der in seinen Momenten wichtig ist.“

Ohnehin schenkt der Bayern-Coach Sané trotz der offenen Zukunftsfrage eine Menge Vertrauen, bot ihn in den vergangenen neun Spielen immer in der Startelf auf. Doch das Inkonstanz-Problem ist nicht verschwunden. Zwar erzielte Sané in seinen vergangenen vier Spielen vier Tore, der gestrige Doppelpack war ganz klar eine Ansage. Doch spielte er noch am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) weit unter seinen Möglichkeiten.

Eberl öffnet die Tür

Gestern war Sané aber erstmal happy, sagte laut ‚ran‘: „Es wird gesprochen. Max Eberl hat auch schon seinen Beitrag dazu gegeben. Ich fühle mich wohl, und jetzt schauen wir, was passiert.“ Sportvorstand Eberl öffnete daraufhin die Tür für einen neuen Vertrag: „Wie er sich präsentiert, das ist genau so, wie wir es brauchen. Wir haben nie gesagt, dass er keine Zukunft bei uns über die Saison hinaus hat. Leroy hat eine unfassbare Qualität. Wenn er sie so wie heute auf den Platz bringt, dann ist er ohne Frage ein Spieler, der für Bayern München in Frage kommt.“