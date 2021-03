Podolski: „Habe zwei, drei Anfragen“

Angreifer Lukas Podolski, dessen Vertrag beim türkischen Erstligisten Antalyaspor im Sommer ausläuft, macht sich aktuell noch keine Gedanken über ein vorzeitiges Karriereende. Gegenüber dem ‚Express‘ stellt der Ex-Nationalspieler klar: „Ich bin immer noch fit, habe zwei, drei Anfragen. Da werden sicher noch einige dazu kommen. Ich kann mir viele Sachen vorstellen. Doch das Paket muss stimmen. Es geht nicht nur um das Angebot, sondern auch um den Verein, die Liga und die Stadt. Meine Familie und ich müssen uns wohlfühlen.“

Über seine Zukunft sagt der 35-Jährige außerdem: „Ich kann dann selber entscheiden, was ich mache. Ich habe keinen Druck, bin mein eigener Herr.“ Der Linksfuß spielt seit Ende Januar des vergangenen Jahres zum zweiten Mal in der Süper Lig. Zuvor war Podolski bereits zwischen 2015 und 2017 für Galatasaray aufgelaufen. In der aktuellen Saison schoss er drei Tore in 25 Einsätzen für Antalyaspor. „Das Pokalfinale zu erreichen wäre ein geiles Ding,“ so Podolski zu seinen weiteren Zielen. Am Mittwoch (18:45) kämpft Antalyaspor gegen Alanyaspor im Pokal-Halbfinale um den Einzug ins Endspiel.