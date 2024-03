Köln: Keller dementiert Uth-Berichte

Die Fans des 1. FC Köln können bezüglich Mark Uth aufatmen. Nach der Partie gegen RB Leipzig (1:5) am Freitagabend äußerte sich Christian Keller zu Gerüchten, der Angreifer müsse seine Karriere womöglich beenden. „Davon sind wir weit weg“, so der Sportchef. Ob Uth am Montag mit ins Trainingslager nach Spanien reisen wird, stand gestern Abend aber noch nicht fest.

Zuletzt fiel Uth lediglich aufgrund einer Innenbandzerrung aus. Anschließend erlitt der 32-Jährige aber einen Rückschlag, der ihn erneut länger zum Zusehen verbannte. Keller zeigte sich aber zuversichtlich bezüglich eines baldigen Comebacks: „Es wird keine Monate dauern. Wir hoffen, dass er in den nächsten zwei, drei Wochen wieder auf dem Platz steht.“