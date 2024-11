„Verrückter Kalender“: Wütender Vinicius fällt aus

Real Madrid wird weiterhin von Verletzungspech heimgesucht. Wie der Verein mitteilt, hat sich Vinicius Junior am Wochenende beim 3:0-Sieg gegen CD Leganes eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen. Dem Journalisten Arancha Rodríguez zufolge hofft der Brasilianer, am 18. Dezember zum Finale des Interkontinental-Pokals wieder bereit zu sein. Auf der Plattform X macht der Angreifer den „verrückten Kalender“ mit zu vielen eng getakteten Spielen mitverantwortlich.

Vinicius ist eigentlich unverzichtbar. Mit zwölf Toren und acht Vorlagen in Champions League und Liga ist der 24-Jährige der Top-Scorer bei Real Madrid. Durch seinen Ausfall werden die Sorgenfalten bei Trainer Carlo Ancelotti immer größer, aktuell muss er in der Offensive auch auf Rodrygo (Muskelverletzung) verzichten. In der Abwehr fallen mit Éder Militão, David Alaba, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni und Lucas Vázquez gleich fünf Akteure aus.