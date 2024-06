Blaswich wechselt RB-intern

Janis Blaswich (33) bricht seine Zelte in Leipzig vorübergehend ab. Wie der deutsche Bundesligist mitteilt, wird der Torhüter für eine Saison an Schwesterklub RB Salzburg verliehen.

Blaswich hatte gegen Ende der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz in Leipzig an den wieder genesenen Péter Gúlacsi (34) verloren und will nun wieder regelmäßiger zwischen den Pfosten stehen.

Die Möglichkeit dazu bekommt er in Österreich. Blaswich sagt zu seinem Engagement: „Es fühlt sich alles sehr positiv an, und ich verspüre große Vorfreude, dass es nach der Sommerpause für mich bei einem neuen Klub losgeht. Für mich ist es wichtig, die Ziele des Klubs zu verfolgen und zu erreichen, es geht um Titel. Dazu werde ich all meine Erfahrung einbringen und meinen Teamkollegen auf und neben dem Platz zur Seite stehen.“