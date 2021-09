Arsenal: Xhaka fehlt mehrere Monate

Der FC Arsenal muss lange auf Granit Xhaka verzichten. Wie die Gunners mitteilen, zog sich der Schweizer in der Partie gegen Tottenham Hotspur (3:1) „eine erhebliche Verletzung des Innenbandes im Knie“ zu. Das ergaben Untersuchungen und Scans im Nachgang der Begegnung.

Einer Operation muss sich Xhaka nicht unterziehen. Dem Bericht des Klubs zufolge soll der 29-Jährige in „drei Monaten wieder einsatzfähig“ sein. Nach Transfergerüchten im Sommer verlängerte Xhaka etwas überraschend im August seinen Vertrag in London. Zu Beginn der Saison trug der Nationalspieler sogar wieder die Kapitänsbinde und war in Mikel Artetas Team gesetzt.